"Много дыма, много лжи, что я зарабатываю 40 миллионов и так далее... Правда в том, что это далеко не то, что я получаю. Я не буду называть цифры, но вы (журналисты) выдумали историю, которая не соответствует действительности.

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Я очень счастлив в Барселоне, это клуб моей мечты. Я надеюсь, что смогу продолжать играть за команду еще много лет.

Я знаю, что многие вещи выдуманы, журналисты пишут о том, что не соответствует действительности. Вы это делаете вообще со многими игроками, даже с тренерами. Так нельзя делать, вы все выдумываете.

Правда в том, что я немного разозлен тем, что вы, люди, пишете в целом. Много вещей, которые не соответствуют действительности, меня это раздражает", – цитирует полузащитника Mundo Deportivo.

Напомним, испанская пресса сообщала, что де Йонг не хочет снижать свою зарплату, чтобы помочь Барселоне вписаться в финансовый fair-play.

Френки де Йонг присоединился к каталонцам в 2019 году, перейдя из Аякса. Всего полузащитник отыграл за Барселону 207 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 21 ассист.

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