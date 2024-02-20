Каталонцы находятся в трудном финансовом положении. Ла Лига снизила лимит зарплат для Барселоны, который теперь составляет 204 миллиона евро по сравнению с 648 миллионами евро в прошлом году.

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У руководства "блаугранас" почти нет шансов вписаться в новые ограничения. Реальные расходы на содержание команды примерно составляют 490 миллионов евро. Единственным вариантом остается продажа игроков, что позволит Барселоне улучшить свое положение.

Как сообщает The Athletic, зимой каталонцы отказались продавать Рональда Араухо, за которого Бавария предлагала до 75 млн евро. Впрочем, с новыми финансовыми проблемами Барселона готова рассмотреть предложения по защитнику, поскольку он один из тех игроков, продажа которых может значительно улучшить положение клуба.

Более того, каталонцы не исключают продажу и других лидеров команды, которых считали неприкосновенными. Руководство не будет удерживать Гави, Френки де Йонга, Роберта Левандовски или Рафинью, если поступят соблазнительные предложения.

Напомним, сейчас Барселона находится на третьем месте в турнирной таблице в Ла Лиге с 54 очками.

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