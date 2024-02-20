"Багато диму, багато брехні, що я заробляю 40 мільйонів і так далі... Правда в тому, що це далеко не те, що я отримую. Я не буду називати цифри, але ви (журналісти) вигадали історію, яка не відповідає дійсності.

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Я дуже щасливий у Барселоні, це клуб моєї мрії. Я сподіваюся, що зможу продовжувати грати за команду ще багато років.

Я знаю, що багато речей вигадано, журналісти пишуть про те, що не відповідає дійсності. Ви це робите взагалі з багатьма гравцями, навіть з тренерами. Так не можна робити, ви все вигадуєте.

Правда в тому, що я трохи розлючений тим, що ви, люди, пишете в цілому. Багато речей, які не відповідають дійсності, мене це дратує", – цитує півзахисника Mundo Deportivo.

Нагадаємо, іспанська преса повідомляла, що де Йонг не хоче знижувати свою зарплатню, щоб допомогти Барселоні вписатися у фінансовий fair-play.

Френкі де Йонг приєднався до каталонців у 2019 році, перейшовши з Аякса. Загалом півзахисник відіграв за Барселону 207 матчів, в яких забив 16 голів та віддав 21 асист.

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