Лидер Барселоны возмущен отсутствием пенальти в ворота Реала: "Все могло завершиться 2:0"
У защитника Барселоны Рональда Араухо есть претензии к Хесусу Хилю Мансано, который судил Класико против Реала (1:2).
"В одном из моментов я выходил на мяч, чтобы попытаться нанести удар, но Чуамени просто потащил меня назад. Если бы не было этого толчка, я мог замыкать на ближней штанге.
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Думаю, это пенальти или, по меньшей мере, просмотр повтора. Что ж, таково решение судей, и мы должны продолжать. Грустно, потому что это было очевидное действие, которое могло завершиться 2:0. В другом столкновении с Камавинга я оставил немного простора, он пробросил мяч, и я пересек его. Думаю, это мелочи", – приводит слова Араухо AS.
Напомним, после поражения отставание Барсы от Реала выросло до 4 очков. Каталонцы рискуют свалиться на четвертое место таблицы Ла Лиги.
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