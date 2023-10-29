У защитника Барселоны Рональда Араухо есть претензии к Хесусу Хилю Мансано, который судил Класико против Реала (1:2).

"В одном из моментов я выходил на мяч, чтобы попытаться нанести удар, но Чуамени просто потащил меня назад. Если бы не было этого толчка, я мог замыкать на ближней штанге.

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Думаю, это пенальти или, по меньшей мере, просмотр повтора. Что ж, таково решение судей, и мы должны продолжать. Грустно, потому что это было очевидное действие, которое могло завершиться 2:0. В другом столкновении с Камавинга я оставил немного простора, он пробросил мяч, и я пересек его. Думаю, это мелочи", – приводит слова Араухо AS.

Напомним, после поражения отставание Барсы от Реала выросло до 4 очков. Каталонцы рискуют свалиться на четвертое место таблицы Ла Лиги.

Ronald Araujo ️: “Tchouameni pushed me. It was a penalty. The referee should have checked it in VAR, at least. It would have meant the 2-0 for us, completely changing the match.”

pic.twitter.com/i2PH5yMQGq — Bᴀʀᴄ̧ᴀVᴇʀsᴇ (@BarcaVerse_) October 28, 2023

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