Каталонцы уже на шестой минуте матча огорчили мадридцев. Илкай Гюндоган забил свой дебютный гол за Барселону. Подопечным Хави длительное время удавалось удерживать победный счет, но после перерыва в игру полностью включился Джуд Беллингем. Англичанин сначала сравнял счет, забив из-за пределов штрафной площади, а в компенсированное время вырвал победу для Реала.

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Сейчас Реал возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 28 очков. Жирона набрала такое же количество баллов, впрочем, уступает по дополнительным показателям. Барселона находится на третьей строчке с 24 пунктами.