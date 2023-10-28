Непревзойденный гол Беллингема в Классико в видеообзоре матча Барселона – Реал – 1:2
Реал обыграл Барселону в 11 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".
Каталонцы уже на шестой минуте матча огорчили мадридцев. Илкай Гюндоган забил свой дебютный гол за Барселону. Подопечным Хави длительное время удавалось удерживать победный счет, но после перерыва в игру полностью включился Джуд Беллингем. Англичанин сначала сравнял счет, забив из-за пределов штрафной площади, а в компенсированное время вырвал победу для Реала.
Беллингем самостоятельно обыграл Барселону – крутые голы вытаскивают Реал из ада и шокируют Цыганкова с Довбиком, странные судьи
Сейчас Реал возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 28 очков. Жирона набрала такое же количество баллов, впрочем, уступает по дополнительным показателям. Барселона находится на третьей строчке с 24 пунктами.