Лідер Барселони обурений відсутністю пенальті у ворота Реала: "Все могло завершитися 2:0"
Захисник Барселони Рональд Араухо має претензії до Хесуса Хіля Мансано, який судив Класіко проти Реала (1:2).
"В одному з моментів я виходив на м'яч, щоб спробувати завдати удару, але Чуамені просто потягнув мене назад. Якби не було цього поштовху, я міг замикати на ближній штанзі.
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Гадаю, це пенальті або щонайменше перегляд повтору. Що ж, таке рішення суддів, і ми маємо продовжувати. Сумно, бо це була очевидна дія, яка могла завершитися 2:0. В іншому зіткненні з Камавінга я залишив трохи простору, він прокинув м'яч, і я перетнув його. Гадаю, це дрібниці", – наводить слова Араухо AS.
Нагадаємо, після поразки відставання Барси від Реала зросло до 4 очок. Каталонці ризикують звалитися на четверту сходинку таблиці Ла Ліги.
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