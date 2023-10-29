"В одному з моментів я виходив на м'яч, щоб спробувати завдати удару, але Чуамені просто потягнув мене назад. Якби не було цього поштовху, я міг замикати на ближній штанзі.

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Гадаю, це пенальті або щонайменше перегляд повтору. Що ж, таке рішення суддів, і ми маємо продовжувати. Сумно, бо це була очевидна дія, яка могла завершитися 2:0. В іншому зіткненні з Камавінга я залишив трохи простору, він прокинув м'яч, і я перетнув його. Гадаю, це дрібниці", – наводить слова Араухо AS.

Нагадаємо, після поразки відставання Барси від Реала зросло до 4 очок. Каталонці ризикують звалитися на четверту сходинку таблиці Ла Ліги.

Ronald Araujo ️: “Tchouameni pushed me. It was a penalty. The referee should have checked it in VAR, at least. It would have meant the 2-0 for us, completely changing the match.”

pic.twitter.com/i2PH5yMQGq — Bᴀʀᴄ̧ᴀVᴇʀsᴇ (@BarcaVerse_) October 28, 2023

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