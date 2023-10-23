Защитник Барселоны Жоау Канселу хочет, чтобы его товарищ по команде повел партнеров в ресторан.

Марк Гиу в дебютном матче за каталонцев отличился голом и принес своей команде победу над Атлетиком (1:0).

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После матча защитник Барселоны Жоау Канселу поздравил 17-летнего нападающего с ярким дебютом и сказал, что он должен теперь угостить команду ужином. "Ты должен оплатить ужин в McDondald's", – сказал португалец Гиу.

Напомним, что Барселона обыграв Атлетико заняла третье место с 24 очками. Каталонцы отстают от лидеров Реала и Жироны лишь на один пункт.

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