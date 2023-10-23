Барселона – Шахтер: каталонцы планируют дозаявить сенсационного бомбардира на матч Лиги чемпионов
Руководство Барселоны рассчитывает, что Марк Гиу сможет сыграть в самом престижном турнире.
Каталонцы сыграют против Шахтера 25 октября в третьем туре Лиги чемпионов. Тренерский штаб "блаугранас" во главе с Хави хотят пополнить свой состав минимум еще одним игроком, поскольку у Барселоны есть кадровые проблемы.
"Он не выглядел испуганным и решил судьбу встречи": Хави объяснил, почему не побоялся выпустить 17-летнего героя
Как сообщает журналист Тони Хуанматри, каталонцы работают над тем, что внести в список "В" Марка Гиу, который отметился голом в дебютном матче против Атлетика. Не исключено, что Барселона добавит еще одного футболиста в заявку. Окончательный список "В" должен быть сформирован до 23:59 24 октября.
Напомним, Барселона набрала шесть баллов после двух раундов группового этапа Лиги чемпионов. Шахтер и Порту имеют по три очка, а Антверпен с нулем занимает последнее место.