Полузащитник Ремо Фройлер покинул Серию А и продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге.

Новичок АПЛ объявил о подписании 30-летнего хавбека Аталанты и сборной Швейцарии. О трансфере Ремо Фройлера Ноттингем Форест объявил на официальном сайте клуба.

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Срок контракта и сумма компенсации пока не указаны. Ранее сообщалось о 9 миллионах евро. Швейцарец выступал за Аталанту с 2016 года. За это время Фройлер стал лидером полузащиты бергамасков, успел сыграть 259 матчей, в которых забил 20 голов и 23 раза ассистировал партнерам. С Аталантой швейцарец доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов 2019/20 и финала Кубка Италии.

Не исключено, что в ближайшее время Аталанта и Ноттингем Форест оформят еще один трансфер. Английский клуб интересуется хавбеком сборной Украины Русланом Малиновским.

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