Новачок АПЛ оголосив про підписання 30-річного хавбека Аталанти і збірної Швейцарії. Про трансфер Ремо Фройлера Ноттінгем Форест оголосив на офіційному сайті клубу.

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Термін контракту та сума компенсації наразі не вказані. Раніше повідомляли про 9 мільйонів євро. Швейцарець виступав за Аталанту з 2016 року. За цей час Фройлер став лідером півзахисту бергамасків, встиг зіграти 259 матчів, у яких забив 20 голів та 23 рази асистував партнерам. З Аталантою швейцарець доходив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2019/20 та фіналу Кубка Італії.

Не виключено, що найближчим часом Аталанта і Ноттінгем Форест оформлять ще один трансфер. Англійський клуб цікавиться хавбеком збірної України Русланом Маліновським.

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