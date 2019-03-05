Левченко: Зозуля, наверное, не вписывается в схемы Шевченко

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал заявку национальной команды на матчи квалификации к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

"Что же касается самого списка вызванных футболистов, то, на мой взгляд, серьезных пертурбаций не наблюдается.

Левченко: Другого решения от Шевченко по Ракицкому и быть не могло

Очень рад, что снова в сборной появился Роман Безус. Ему нужно дать шанс. Полузащитник не теряется в Европе. Он набрал авторитета, поднялся вверх по карьерной лестнице, так что это однозначное усиление команды.

В атаке пока не дают шанса Роману Зозуле. Хотя уровень команды испанской Сегунды, думаю, будут выше уровня многих клубов турецкой элитной лиги. Впрочем, как мне кажется, нападающий Альбасате немного не вписывается в тактические планы Андрея Шевченко.

Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом – Ракицкий вне списка

Полностью поддерживаю вызов Романа Яремчука, который хоть и не забивает в последнее время за Гент, но сборная, это немного другое", – цитирует Евгения Левченко "Команда №1"

.