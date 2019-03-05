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Левченко: Зозуля, напевно, не вписується у схеми Шевченка

08:23 904 Читать на русском
Левченко: Зозуля, напевно, не вписується у схеми Шевченка
Євген Левченко / Соцмережі

Екс-футболіст збірної України Євген Левченко прокоментував заявку національної команди на матчі кваліфікації до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

"Що ж стосується самого списку викликаних футболістів, то, на мій погляд, серйозних пертурбацій не спостерігається.

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Дуже радий, що знову в збірній з’явився Роман Безус. Йому потрібно дати шанс. Півзахисник не губиться в Європі. Він здобув авторитет, піднявся вгору по кар'єрних сходах, так що це однозначне підсилення команди.

В атаці поки не дають шансу Роману Зозулі. Хоча рівень команди іспанської Сегунди, думаю, вищий від багатьох клубів турецької елітної ліги. Втім, на мою думку, нападник Альбасате трохи не вписується в тактичні плани Андрія Шевченка.

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Повністю підтримую виклик Романа Яремчука, який хоч і не забиває останнім часом за Гент, але збірна, це трохи інше", – цитує Євгена Левченка "Команда №1".

Теги
Збірна України Україна Україна Євген Левченко
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