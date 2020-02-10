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Левченко поддержал Морозюка по поводу скандального высказывания о Динамо

19:45 263 Читати українською
Левченко поддержал Морозюка по поводу скандального высказывания о Динамо
Николай Морозюк / Фото из открытых источников

Высказывания украинского легионера о Динамо не оставили равнодушными многих представителей футбольного мира.

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко поддержал высказывания экс-игрока Динамо Николая Морозюка, который обозвал свой бывший клуб словом "спонтанщина". Напомним, 32-летний футболист турецкого Ризеспор намекнул, что в Динамо "есть хорошие игроки, очень хорошая молодежь, но нет людей, которые умеют работать с ними".

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"Можно как угодно относится к Николаю Морозюку, но, к сожалению, по поводу Динамо он прав. "Спонтанщина" – лучшего слова и не придумаешь", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, Морозюк покинул Динамо в начале 2019 года и переехал в Турцию. В текущем сезоне Николай сыграл 16 матчей в турецкой Суперлиге, его команда сейчас занимает 12 место.

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Николай Морозюк Николай Морозюк Динамо Киев Динамо Киев Евгений Левченко
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