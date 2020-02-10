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Левченко підтримав Морозюка з приводу скандального висловлювання про Динамо

19:44 1069 Читать на русском
Левченко підтримав Морозюка з приводу скандального висловлювання про Динамо
Микола Морозюк / Фото з відкритих джерел

Висловлювання українського легіонера про Динамо не залишили байдужими багатьох представників футбольного світу.

Колишній півзахисник збірної України, а нині футбольний експерт Євген Левченко підтримав висловлювання екс-гравця Динамо Миколи Морозюка, який обізвав свій колишній клуб словом "спонтанщина". Нагадаємо, 32-річний футболіст турецького Різеспора натякнув, що в Динамо "є хороші гравці, дуже хороша молодь, але нема людей, які вміють працювати з ними".

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"Можна як завгодно ставитися до Миколи Морозюка, але, на жаль, щодо Динамо він має рацію. "Спонтанщина" – кращого слова й не придумаєш", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, Морозюк покинув Динамо на початку 2019 року і переїхав у Туреччину. У поточному сезоні Микола зіграв 16 матчів у турецькій Суперлізі, його команда наразі посідає 12 місце.

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Теги
Микола Морозюк Микола Морозюк Динамо Динамо Євген Левченко
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