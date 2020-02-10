Морозюк: Динамо было слабее Шахтера во времена моих выступлений

Защитник Ризеспор Николай Морозюк считает, что Динамо в последние годы сильно отстало от Шахтера по уровню игры.

"Честно говоря, я не динамовский игрок. Я не для динамовского футбола. Я знал, чувствовал. Был период при Реброве, когда я реально кайфовал от футбола.

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Нас там критиковали, Шахтер стал чемпионом после нашего чемпионства. Нужно смотреть правде в глаза – мы были слабее, чем Шахтер. Шахтер сейчас номер 1, потом долго никого, потом Динамо", – поделился Морозюк в шоу ТРЕНДЕЦ на YouTube.

Напомним, защитник покинул Динамо в начале 2019 и переехал в Турцию. В текущем сезоне Морозюк сыграл 16 матчей в турецкой Суперлиге, его команда сейчас занимает 12 место.

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