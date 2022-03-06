В России местные жители начали массово выходить на протест против войны с Украиной. По состоянию на 14:00 в Москве было задержано более 1000 человек.

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"Всем сознательным россиянам, которые не боятся и выходят на улицы – спасибо", – обратился Левченко к антивоенным протестантам в своем твиттере.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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