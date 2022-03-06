Колишній півзахисник Євген Левченко вдячний жителям Росії, які виступають проти нападу на Україну.

У Росії місцеві жителі почали масово виходити на протести проти війни з Україною. Станом на 14:00 лише у Москві було затримано більше 1000 осіб.

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"Всім свідомим росіянам, які не бояться і виходять на вулиці – дякую", – звернувся Левченко до антивоєнних протестантів у своєму твіттері.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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