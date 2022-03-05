Президент Шахтера лаконично высказался о государстве-агрессоре и его руководителе, который начал жестокую войну в Украине.

"Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – цитирует Ахметова Экономическая Правда.

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Также президент Шахтера отметил, что "помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять".

Кроме того, 55-летний Ахметов заявил, что любые контакты его бизнеса с Россией разорваны, а контроль над бизнесом потерян. Сейчас у миллиардера нет никаких интересов и активов в соседней стране, которая 24 февраля начала военные действия на территории Украины.

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