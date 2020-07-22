Левченко: Если у Скрипника в Динамо не будет карт-бланша – он тоже "скрутится"

"Слышал, что у Игоря Суркиса была неформальная беседа с Виктором Скрипником. Если речь шла о должности главного тренера, то нынешний тренер Зари сейчас это один из лучших вариантов для Динамо. Но надо, чтобы у него был карт-бланш.

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Если не менять структуру, то можно и тренеров менять дальше, как перчатки. Если не будет четкого плана и свободы действий у нового главного тренера в треугольнике президент – главный тренер – игроки, то ничего не получится. Можно вытянуть сезон за счет "физики", но потом и такой тренер, как Скрипник, тоже "скрутитс"я.

Футбол эволюционирует, оцифровывается, анализируется с помощью статистики и современных технологий. Мне кажется, в этом направлении Динамо тоже должно сделать шаг вперед. С лозунгами "за Родину", "за эмблему клуба" в современном футболе уже далеко не уедешь.

Скрипник современный специалист, играл как футболист в Германии, тренировал там. Он понимает наш менталитет и легионеров, которые приезжают в Украину. Но одним Скрипником проблему "Динамо" не решить, он не мессия. Не стоит думать, что придет Скрипник и все поменяется. Концептуально изменения в Динамо должны быть более глубокие", – сказав Левченко в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, 20 июля 2020 года весь тренерский штаб киевского Динамо во главе с Алексеем Михайличенко был отправлен в отставку. Последней каплей для президента "бело-синих" Игоря Суркиса стало поражение в последнем туре от Колосса (0:2). Одним из главных кандидатов на вакантную должность называют тренера Зари Виктора Скрипника.

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