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Левченко: Якщо у Скрипника в Динамо не буде карт-бланшу – він теж "скрутиться"

14:34 - Читать на русском
Левченко: Якщо у Скрипника в Динамо не буде карт-бланшу – він теж "скрутиться"
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Колишній півзахисник збірної України, а нині телевізійний експерт Євген Левченко, прокоментував можливе призначення наставника Зорі Віктора Скрипника на посаду головного тренера Динамо.

"Чув, що у Ігоря Суркіса була неформальна бесіда з Віктором Скрипником. Якщо мова йшла про посаду головного тренера, то нинішній тренер Зорі зараз один з найкращих варіантів для Динамо. Але треба, щоб у нього був карт-бланш.

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Якщо не змінювати структуру, то можна і тренерів міняти далі, як рукавички. Якщо не буде чіткого плану і свободи дій у нового головного тренера в трикутнику президент – головний тренер – гравці, то нічого не вийде. Можна витягнути сезон за рахунок "фізики", але потім і такий тренер, як Скрипник, теж "скрутиться".

Футбол еволюціонує, оцифровується, аналізується за допомогою статистики і сучасних технологій. Мені здається, у цьому напрямку Динамо теж має зробити крок вперед. З гаслами "за Батьківщину", "за емблему клубу" в сучасному футболі вже далеко не заїдеш.

Скрипник – сучасний фахівець, грав як футболіст у Німеччині, тренував там. Він розуміє наш менталітет і легіонерів, які приїжджають в Україну. Але одним Скрипником проблему Динамо не вирішити, він не месія. Не варто думати, що прийде Скрипник і все зміниться. Концептуально зміни в Динамо повинні бути значно глибші", – сказав Левченко у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року весь тренерський штаб київського Динамо на чолі з Олексієм Михайличенком було відправлено у відставку. Останньою краплею для президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса стала поразка в останньому турі від Колоса (0:2). Одним з головних кандидатів на вакантну посаду називають тренера Зорі Віктора Скрипника.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Віктор Скрипник Євген Левченко Ігор Суркіс Зоря Зоря УПЛ
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