Ребров не принял предложение Суркиса – Динамо может возглавить хорошо известный украинцам иностранец

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров отказался возглавить Динамо, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

В Динамо не будет ни Скрипника, ни Реброва, – Бурбас

46-летний наставник на днях получил предложение от киевского клуба, но решил пока не возвращаться в родную команду. Руководство "бело-синих" вынуждено перейти к рассмотрению других кандидатов на пост главного тренера.

Интересно, что кандидатура наставника луганской Зари Виктора Скрипника, которого СМИ упорно сватают в Динамо, пока не является приоритетной для киевлян. Кроме того, в Динамо вообще не рассматривают вариант с приглашением Юрия Калитвинцева. Зато наставник Ворсклы Юрий Максимов находится в списке вероятных кандидатов.

Также в Динамо есть вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Бьелица, о котором сообщалось ранее. Имя этого тренера держится в строгом секрете, но оно прекрасно известно украинским болельщикам.

Напомним, 20 июля 2020 года весь тренерский штаб киевского Динамо (Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов) был отправлен в отставку. Последней каплей для президента "бело-синих" Игоря Суркиса стало поражение в последнем туре от Колоса (0:2).

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