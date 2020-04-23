Левченко: Динамо не хватает хорошего тренера

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко выразил свое мнение о состоянии дел в киевском Динамо.

"Не знаю кухню Динамо изнутри, но вижу некоторые процессы, которые происходят в клубе. Ни один нормальный клуб не будет существовать с помощью выборочных трансферов, которые не вписываются в общую картину. Без плана, четкой стратегии твой клуб будет разваливаться. Что и происходит с Динамо. При всех возможностях, киевляне должны конкурировать и быть наравне с Шахтером. Как будет развиваться Динамо – мне трудно сказать. Но считаю, киевлянам не хватает хорошего тренера.

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В Украине очень мало квалифицированных тренеров, которые мыслят глобально. Есть молодые перспективные тренеры, но у них не хватает опыта. Есть тренеры старше, но между пониманием и мыслью, которую они доносят, есть большая пропасть. Если брать молодых украинских тренеров, Слава Шевчук быстро навел бы порядок. Он бы еще сам побегал. Думаю, вы не зря выделили Реброва и Скрипника. Важно, не где специалист вырос как тренер, а чтобы понимал реалии украинского футбола, мог наравне говорить с президентом и футболистами.

У нас тренеры получают диплом, лицензию и все. Поездили на тренерские курсы и стажировку у Гвардиолы, а потом всем рассказывают в интервью, что были на стажировке у Пепа. Уже несколько лет говорю, чтобы наши клубы посмотрели на иностранных тренеров. Но нужно понимать, что у них и выше финансовые запросы. Но если ты экономишь на специалистах, такой и результат получается", – цитирует Левченко Tribuna.com.

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