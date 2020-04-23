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Тренер из России в Динамо – известно имя неожиданного кандидата, который бил Гвардиолу

12:09 239 Читати українською
Тренер из России в Динамо – известно имя неожиданного кандидата, который бил Гвардиолу
Курбан Бердыев и Юрий Семин / Фото ФК Рубин

На тренерском мостике Динамо могут произойти неожиданные изменения.

Недавно известный комментатор Алексей Андронов заявил, что Динамо может рассмотреть тренера из РПЛ.

Динамо может рассмотреть тренера из России, – Андронов

Ведущий шоу ТаТоТаке предположил, что это может быть нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Однако позже Андронов уточнил, что речь шла об экс-тренере Рубина Курбане Бердыеве.

Напомним, 67-летний специалист дважды становился чемпионом России с Рубином, а также сенсационно побеждал Барселону на Камп Ноу в Лиге чемпионов. В 2014-м Бердыев возглавил Ростов, а через три года вернулся в Рубин, откуда был уволен после двух неудачных сезонов. Сейчас специалист остается без клуба.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев ТаТоТаке Алексей Андронов Курбан Бердыев Курбан Бердыев Виктор Гончаренко Виктор Гончаренко
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