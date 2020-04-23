Тренер из России в Динамо – известно имя неожиданного кандидата, который бил Гвардиолу

На тренерском мостике Динамо могут произойти неожиданные изменения.

Недавно известный комментатор Алексей Андронов заявил, что Динамо может рассмотреть тренера из РПЛ.

Динамо может рассмотреть тренера из России, – Андронов

Ведущий шоу ТаТоТаке предположил, что это может быть нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Однако позже Андронов уточнил, что речь шла об экс-тренере Рубина Курбане Бердыеве.

Напомним, 67-летний специалист дважды становился чемпионом России с Рубином, а также сенсационно побеждал Барселону на Камп Ноу в Лиге чемпионов. В 2014-м Бердыев возглавил Ростов, а через три года вернулся в Рубин, откуда был уволен после двух неудачных сезонов. Сейчас специалист остается без клуба.

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