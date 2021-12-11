Фанаты Леванте увидели три гола от своей команды, но все равно остались расстроены после игры с Эспаньолом.

Леванте в упорной перестрелке уступил Эспаньолу (3:4) в рамках 17-го тура Ла Лиги. Для валенсийцев этот поединок стал 25-м матчем без побед в испанском первенстве.

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По информации OptaJose, это рекордная серия в истории турнира. В последний раз Леванте одерживал победу в Примере еще в апреле, минимально обыграв Эйбар.

После 17 туров Ла Лиги Леванте расположился на последней строчке турнирной таблицы с 8 очками.

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