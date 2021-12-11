Фанати Леванте побачили три голи від своєї команди, але все одно залишились засмучені після гри з Еспаньйолом.

Леванте у запеклій перестрілці поступився Еспаньйолу (3:4) в рамках 17-го туру Ла Ліги. Для валенсійців цей поєдинок став 25-м матчем поспіль без перемог в іспанській першості.

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За інформацію OptaJose, це рекордна серія в історії турніру. Востаннє Леванте здобував перемогу у Прімері ще у квітні, мінімально обігравши Ейбар.

Після 17-ти турів Ла Ліги Леванте розташувався на останній сходинці турнірної таблиці з 8-ма очками.

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