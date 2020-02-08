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Леванте ожидаемо победил Леганес: 23-й тур Ла Лиги, суббота

16:02 15 Читати українською
Леванте ожидаемо победил Леганес: 23-й тур Ла Лиги, суббота
Леванте – Леганес – 2:0 / Твиттер ФК Леганес - /твиттер Леганес

В субботу, в рамках 23 тура чемпионата Испании, Леганес на выезде уступил Леванте. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 23 тур

Леванте – Леганес – 2:0

Голы: Рочини, 20, Рожер, 29

Хетафе – Валенсия – начало в 17:00

Вальядолид – Вильярреал – начало в 19:30

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Леванте принимал дома Леганес. На 20-й минуте Энис Барди, демонстрируя прекрасное видение поля, в штрафной отдал под удар Рубену Рочини, который в касание пробил в дальний правый угол открыв счет во встрече. Вскоре, на 29-й минуте, Марти Рожер удивил гостей шедевральным ударом с лету без шансов для голкипера.

Во второй половине встречи темп игры замедлился. Леганес, играя на контратаках, смог создать несколько опасных моментов, но реализовать их не смог. На 94-й минуте Роджер Ассаль имел блестящий шанс, однако голкипер оказался на месте.

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Испания Вильярреал Вильярреал Вальядолид Вальядолид Валенсия Валенсия Хетафе Хетафе Леганес Леганес Леванте Леванте
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