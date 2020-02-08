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Леванте очікувано здолав Леганес: 23-й тур Ла Ліги, субота

16:02 90 Читать на русском
Леванте очікувано здолав Леганес: 23-й тур Ла Ліги, субота
Леванте – Леганес – 2:0 / Твіттер ФК Леганес

У суботу, в рамках 23 туру чемпіонату Іспанії, Леганес на виїзді поступився Леванте. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 23 тур

Леванте – Леганес – 2:0

Голи: Рочіні, 20, Рожер, 29

Хетафе – Валенсія –

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Леванте приймав вдома Леганес. На 20-й хвилині Еніс Барді, демонструючи чудове бачення поля, у штрафному майданчику віддав під удар Рубену Рочіні, який в дотик пробив у дальній правий кут відкривши рахунок у зустрічі. Невдовзі, на 29-й хвилині, Марті Рожер здивував гостей шедевральним ударом з льоту без шансів для голкіпера.

У другій половині зустрічі темп гри сповільнився. Леганес, граючи на контратаках, зміг створити кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх не спромігся. На 94-й хвилині Роджер Ассале мав блискучий шанс, проте голкіпер виявився на місці.

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