Рамос обругал Эдегора в матче Кубка Испании – между игроками Реала возник конфликт

Защитник Реала Серхио Рамос отметился словесной перепалкой с хавбеком Реал Сосьедада Мартином Эдегором, права на которого принадлежат королевскому клубу.

Во время игры Эдегор сфолил против Серхио Рамоса, что явно не понравилось защитнику мадридцев.

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Как сообщает El Chiringuito TV, испанец воскликнул: "Эй, Эдегор, сукин ты сын!", после того как оказался на газоне. Добавим, что Эдегор выступает за Реал Сосьедад на правах аренды, а права на хавбека принадлежат "сливочным".

Напомним, Реал Сосьедад в сверхрезультативном матче выбил Реал из Кубка Испании (4:3), а сам Эдегор отметился забитым голом.

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