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Рамос обругал Эдегора в матче Кубка Испании – между игроками Реала возник конфликт

10:35 174 Читати українською
Рамос обругал Эдегора в матче Кубка Испании – между игроками Реала возник конфликт
Серхио Рамос / AFP

Защитник Реала Серхио Рамос отметился словесной перепалкой с хавбеком Реал Сосьедада Мартином Эдегором, права на которого принадлежат королевскому клубу.

59’ Марсело
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
 
Мартин Эдегор 22’
Александр Исак 54’
Александр Исак 56’
Микель Мерино 69’
Андони Горосабель 90+5’
22’ Мартин Эдегор
54’ Александр Исак
56’ Александр Исак
59’ Марсело
69’ Микель Мерино
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
90+5’ Андони Горосабель

Во время игры Эдегор сфолил против Серхио Рамоса, что явно не понравилось защитнику мадридцев.

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Как сообщает El Chiringuito TV, испанец воскликнул: "Эй, Эдегор, сукин ты сын!", после того как оказался на газоне. Добавим, что Эдегор выступает за Реал Сосьедад на правах аренды, а права на хавбека принадлежат "сливочным".

Напомним, Реал Сосьедад в сверхрезультативном матче выбил Реал из Кубка Испании (4:3), а сам Эдегор отметился забитым голом.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Сосьедад Реал Сосьедад Мартин Эдегор Мартин Эдегор Реал Мадрид - Реал Сосьедад
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