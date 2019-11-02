Леванте – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – возвращение MSG с первой жертвой Видаля

Барселона встречается с Леванте в матче 12 тура чемпионата Испании. Составы команд и онлайн-видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Леванте – Барселона, начинается в 17:00 по киевскому времени. Барселона выходит на поле Сьюдад де Валенсия в статусе лидера Примеры (22 очка), опережая мадридский Реал на один балл. Команда Пако Лопеса находится на 11-й позиции – 14 пунктов в активе.

Барселона отправилась на матч с Леванте без двух французских звезд

Эрнесто Вальверде выставил боевой состав с Месси, Суаресом и Гризманном. Атакующее триденте MSG возвращается после того, как француз начинал матч с Вальядолидом на скамейке. Серхио Бускетс уступил место в основе Артуро Видалю, который забивал команде Лунина и демонстрирует блестящую форму. Среди запасных оказался и сенсационный талант каталонцев Ансуи Фати. На неделе ему исполнилось 17.

Составы команд:

Леванте: Айтор – Мирамон, Везу, Поштиго, Клерк – Радойя, Мелеро, Кампанья, Барди – Моралес, Майорал

Запасные: Карденас, Эрнани, Рохер, Рочинья, Вукчевич, кабаки, Коке

Барселона: тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Лангле, Семеду – Де Йонг, Артур, Видаль – Гризманн, Месси, Суарес

Запасные: Нето, Ракитич, Бускетс, Тодибо, Альба, Карлес Перес, Ансуи Фати

Леванте – Барселона: видеотрансляция игры на MEGOGO