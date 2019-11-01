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Барселона отправилась на матч с Леванте без двух французских звезд

21:46 51 Читати українською
Барселона отправилась на матч с Леванте без двух французских звезд
Умтити, Гризманн и Дембеле / EFE

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде определился с заявкой на матч 12-го тура Ла Лиги против Леванте.

 

Эрнесто Вальверде составил список из 19 игроков, которые отправятся на выездной матч Барселоны против Леванте, сообщает твиттер каталонцев.

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Отметим, что в заявку не попали французы Самуэль Умтити и Усман Дембеле. Защитник пропускает матч из-за повреждения, тогда как Дембеле не сыграет из-за решения Вальверде.

Напомним, матч Леванте – Барселона состоится завтра, 2 ноября. Начало игры в 17:00.

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Леванте - Барселона Самюэль Умтити Самюэль Умтити Барселона Барселона Испания Усман Дембеле Усман Дембеле
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