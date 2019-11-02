Леванте – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – повернення MSG з першою жертвою Відаля

Мессі проти однієї з улюблених жертв

Барселона зустрічається з Леванте у матчі 12 туру чемпіонату Іспанії. Склади команд та онлайн-відеотрансляція поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Леванте – Барселона, розпочинається о 17:00 за київським часом. Барселона виходить на поле Сьюдад де Валенсія у статусі лідера Прімери (22 очки), випереджаючи мадридський Реал на один бал. Команда Пако Лопеса перебуває на 11-й позиції – 14 пунктів у активі.

Барселона вирушила на матч із Леванте без двох французьких зірок

Ернесто Вальверде виставив бойовий склад з Мессі, Суаресом та Грізманном. Атакувальне тріденте MSG повертається після того, як француз розпочинав матч з Вальядолідом на лавці. Серхіо Бускетс поступився місцем в основі Артуро Відалю, який забивав команді Луніна та демонструє блискучу форму. Серед запасних опинився й сенсаційний талант каталонців Ансу Фаті. На тижні йому виповнилось 17.

Склади команд:

Леванте: Айтор – Мірамон, Везу, Поштіго, Клерк – Радоя, Мелеро, Кампанья, Барді – Моралес, Майораль

Запасні: Карденас, Ернані, Рохер, Рочінья, Вукчевіч, Кабако, Коке

Барселона: тер Штеген – Серхі Роберто, Піке, Лангле, Семеду – Де Йонг, Артур, Відаль – Грізманн, Мессі, Суарес

Запасні: Нето, Ракітіч, Бускетс, Тодібо, Альба, Карлес Перес, Ансу Фаті

Леванте – Барселона: відеотрансляція гри на MEGOGO