Левандовски выбрал топ-5 форвардов мира – Месси и Роналду оказались вне списка

Нападающий Баварии выделил лучших футболистов планеты среди представителей своего амплуа. В выборе Левандовски есть неожиданности.

Польский форвард выбрал лучших нападающих мира – правда, включить себя в этот список не мог. Такое условие ему озвучили журналисты немецкого Bild.

"На самом деле, сложный вопрос. Если принять во внимание центрфорвардов, то я выберу Карима Бензема, Луиса Суареса, Килиана Мбаппе, Серхио Агуэро и Тимо Вернера", – цитирует Левандовски Bild.

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Как видим, поляк проигнорировал Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Также в его список не вошли такие топ-нападающие как Харри Кейн, Эрлинг Холанд или Пьер-Эмерик Обамеянг.

К слову, Левандовски выступает за Баварию с 2014 года. В текущем сезоне 31-летний бомбардир мюнхенцев забил 39 голов в 33 матчах.

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