Топ-10 лучших трансферов свободных агентов – Левандовски возглавил рейтинг

Не обязательно тратить 200 миллионов, чтобы подписать классного футболиста.
Издание ESPN составило рейтинг лучших трансферов свободных агентов в истории футбола. В него попали два действующих футболиста: Роберт Левандовски и Джеймс Милнер.
10. Эстебан Камбьяссо: Реал – Интер (2004), Интер – Лестер (2014)
9. Джеймс Милнер: Манчестер Сити – Ливерпуль (2015)
8. Хенрик Ларссон: Селтик – Барселона (2004)
7. Рууд Гуллит: Сампдория – Челси (1995)
6. Стив Макманаман: Ливерпуль – Реал (1998)
5. Роберто Баджо: Милан – Болонья (1997), Интер – Брешия (2000)
4. Луис Энрике: Реал – Барселона (1996)
3. Сол Кемпбелл: Тоттенхэм – Ювентус (2001)
2. Андреа Пирло: Милан – Ювентус (2011)
1. Роберт Левандовски: Боруссия Д – Бавария (2014)
Хто найшвидший футболіст світу 2020 року – Мбаппе, партнери Зінченка і несподіванки у топ-10