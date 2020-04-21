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Топ-10 лучших трансферов свободных агентов – Левандовски возглавил рейтинг

13:05 73 Читати українською
Топ-10 лучших трансферов свободных агентов – Левандовски возглавил рейтинг
Роберт Левандовски против Джеймса Милнера

Не обязательно тратить 200 миллионов, чтобы подписать классного футболиста.

Издание ESPN составило рейтинг лучших трансферов свободных агентов в истории футбола. В него попали два действующих футболиста: Роберт Левандовски и Джеймс Милнер.

10. Эстебан Камбьяссо: Реал – Интер (2004), Интер – Лестер (2014)

9. Джеймс Милнер: Манчестер Сити – Ливерпуль (2015)

8. Хенрик Ларссон: Селтик – Барселона (2004)

7. Рууд Гуллит: Сампдория – Челси (1995)

6. Стив Макманаман: Ливерпуль – Реал (1998)

5. Роберто Баджо: Милан – Болонья (1997), Интер – Брешия (2000)

4. Луис Энрике: Реал – Барселона (1996)

3. Сол Кемпбелл: Тоттенхэм – Ювентус (2001)

2. Андреа Пирло: Милан – Ювентус (2011)

1. Роберт Левандовски: Боруссия Д – Бавария (2014)

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