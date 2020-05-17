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Лєвандовскі обрав топ-5 форвардів світу – Мессі та Роналду опинилися поза списком

09:39 995 Читать на русском
Лєвандовскі обрав топ-5 форвардів світу – Мессі та Роналду опинилися поза списком
Роберт Лєвандовскі / ФК Баварія Мюнхен

Нападник Баварії виділив найкращих футболістів планети серед представників свого амплуа. У виборі Лєвандовскі є несподіванки.

Польський форвард обрав найкращих нападників світу – щоправда, включити себе у цей список він не міг. Таку умову йому висунули журналісти німецького Bild.

"Насправді, складне питання. Якщо взяти до уваги центрфорвардів, то я оберу Каріма Бензема, Луїса Суареса, Кіліана Мбаппе, Серхіо Агуеро та Тімо Вернера", – цитує Лєвандовскі Bild.

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Як бачимо, поляк проігнорував Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Також до його списку не увійшли такі топ-нападники як Харрі Кейн, Ерлінг Холанд чи П'єр-Емерік Обамеянг.

До слова, Лєвандовскі виступає за Баварію з 2014 року. В поточному сезоні 31-річний бомбардир мюнхенців забив 39 голів у 33 матчах.

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