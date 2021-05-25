"У тебя сегодня (во время матча против Аугсбурга – Футбол 24) было много моментов, я думала, что ты специально не забивал. Герд сказал бы тебе: "Ты с ума сошел !? Если ты можешь забить гол, то сделай это. Ты не должен считаться со мной!".

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Я довольна, что рекорд пал. Двое игроков, имеющих по 40 голов – это было бы неправильно. Михаэль Шумахер, Марк Спитц, Майкл Фелпс – все рекорды будут побиты. Вскоре появится кто-то быстрее Усэйна Болта. Рекорд Герда держался на протяжении 50 лет. Я рада, что это произошло", – цитирует фрау Мюллер Bild.

Напомним, что Роберт Левандовски превзошел достижение "Бомбардира нации", забив 41 мяч за сезон Бундеслиги. Сам Герд Мюллер живет в доме престарелых из-за болезни Альцгеймера.

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