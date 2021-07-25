Роберт Лєвандовскі та Томас Тухель поповнили свої колекції індивідуальних нагород.

Нападник Баварії визнаний найкращим гравцем року у Німеччині за версією журналістів. Про це повідомило видання Kicker, яке і проводить голосування з 1960 року.

"Герд сказав би, що ти з глузду з'їхав": дружина Мюллєра – про оновлений Лєвандовскі рекорд Бундесліги

Лєвандовскі обрали більше половини опитуваних – 356 з 563-ох. Друге місце посів одноклубник поляка Томас Мюллєр (41 голос), а третє бомбардир дортмундської Борусії Ерлінг Холанд (38). Роберт забирає цю нагороду вдруге поспіль.

Серед тренерів переміг Томас Тухель зі 129 голосами. Тріумфатор Ліги чемпіонів випередив Хансі Фліка (118) і Едіна Терзіча (75). Цікаво, що влітку обидва покинули свої команди – Баварію та Борусію Д відповідно.

Бундеслігу не впізнати – всі топ-клуби змінили тренерів. Оригінальна спроба пригадати шаленство