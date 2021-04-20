Чемпионат Германии 2020/21, 30-й тур

Кёльн – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Хектор, 46, 60 – Айдара, 59

Айнтрахт – Аугсбург – начало в 21:30

Арминия – Шальке – начало в 21:30

Бавария – Байер – начало в 21:30

Кёльн в родных стенах принимал РБ Лейпциг. В случае победы "козлы" догнали бы в таблице Герту (команду в зоне плей-офф за Бундеслиги), приблизившись к спасительной семнадцатой строчке на дистанцию ​​в одно очко. Впрочем, в первом тайме хозяевам несколько повезло – по ударам "Ротэн Буллен" вели со счётом 13:3, однако ни одного гола забить так и не удалось.

Уже через 55-й секунд после перерыва Кёльн был вознагражден за терпение: Яннес Хорн прорвался по левому флангу и исполнил подачу на дальнюю штангу, а капитан "козлов" замкнул головой, унизив Упамекано – 0:1! РБ Лейпциг отыгрался на 59-й минуте в результате классного удара Айдара из-за пределов штрафной, однако уже на 60-й хозяева восстановили своё преимущество – и снова забил Хектор! На этот раз Йонас обыгрался с Дудой, вышел на линию штрафной и пробил в правый угол. 2:1! Этот гол оказался победным.