Мюнхенцам хватило 13 минут, чтобы снять практически все вопросы о победителе. Шупо-Мотинг удачно сыграл на добивании, а Киммих четко пробил в угол с линии штрафной.

Бавария уверенно победила Байер, РБ Лейпциг проиграл Кёльну, Арминия отправила Шальке во вторую Бундеслигу

Бавария увеличила отрыв от РБ Лейпциг до 10 очков и уже в следующем туре может оформить чемпионство. А вот Байер почти не имеет шансов побороться за зону Лиги чемпионов, до которой 7 пунктов.