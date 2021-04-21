Блицкриг без 5 минут чемпиона в видеообзоре матча Бавария – Байер – 2:0
10:01 - Читати українською
Бавария уверенно победила Байер в 30 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
Мюнхенцам хватило 13 минут, чтобы снять практически все вопросы о победителе. Шупо-Мотинг удачно сыграл на добивании, а Киммих четко пробил в угол с линии штрафной.
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Бавария увеличила отрыв от РБ Лейпциг до 10 очков и уже в следующем туре может оформить чемпионство. А вот Байер почти не имеет шансов побороться за зону Лиги чемпионов, до которой 7 пунктов.
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