"Пришел Левандовски, куда я должен был его девать?": Хави не жалеет о продаже сенсации ЛЧ за копейки
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес не слишком расстроен, что Ферран Жутгла демонстрирует топ-футбол в другом месте.
"Во-первых, я очень рад за него. У него были определенные возможности, но здесь очень сложно. Потом пришел Левандовски, куда я должен был его девать?
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Порой выступать в другом клубе гораздо легче, чем в Барселоне. Я очень рад за него, потому что он этого заслуживает. Я очень ценю Жутглу, но сейчас он в другой команде", – приводит слова Хави AS.
Напомним, летом Барса отпустила 23-летнего нападающего в Брюгге всего за 5 млн евро. Жутгла стал настоящим открытием старта сезона – 8 голов и 5 ассистов в 14 матчах. В частности, форвард оформил 2+2 в трех турах ЛЧ.
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