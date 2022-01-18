"Хочу поздравить всех сегодняшних победителей. Получить приз ФИФА лучшему игроку года является большой честью для меня. Это невероятное чувство.

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Мы посвящаем свою жизнь совершенствованию и достижению новых высот. Мы делаем все возможное для нашей команды, тренера и болельщиков.

Футбол – это мировой вид спорта. Он не похож ни на какой другой в том, как он объединяет людей. Это язык, который понятен на всех континентах.

Как игроки, мы обязаны представлять ценности этой игры – честность, уважение, спортивное поведение. И я горжусь тем, что делаю это в составе Баварии и сборной своей страны.

Хочу поблагодарить всех своих фанатов. Без болельщиков нет футбола. Мы стараемся показывать лучшую игру, чтобы развлекать и делать футбол величайшим зрелищем в мире – для болельщиков.

Наконец, я хотел бы поблагодарить мою семью и друзей за поддержку. Спасибо", – написал Левандовски в Instagram.

Напомним, в этой номинации Левандовски соревновался с Лионелем Месси и Мохамедом Салахом.

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