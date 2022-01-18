Левандовски трогательной речью отреагировал на звание лучшего игрока года
Форвард Баварии Роберт Левандовски гордится наградой от ФИФА.
"Хочу поздравить всех сегодняшних победителей. Получить приз ФИФА лучшему игроку года является большой честью для меня. Это невероятное чувство.
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Мы посвящаем свою жизнь совершенствованию и достижению новых высот. Мы делаем все возможное для нашей команды, тренера и болельщиков.
Футбол – это мировой вид спорта. Он не похож ни на какой другой в том, как он объединяет людей. Это язык, который понятен на всех континентах.
Как игроки, мы обязаны представлять ценности этой игры – честность, уважение, спортивное поведение. И я горжусь тем, что делаю это в составе Баварии и сборной своей страны.
Хочу поблагодарить всех своих фанатов. Без болельщиков нет футбола. Мы стараемся показывать лучшую игру, чтобы развлекать и делать футбол величайшим зрелищем в мире – для болельщиков.
Наконец, я хотел бы поблагодарить мою семью и друзей за поддержку. Спасибо", – написал Левандовски в Instagram.
Напомним, в этой номинации Левандовски соревновался с Лионелем Месси и Мохамедом Салахом.
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