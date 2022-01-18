"Хочу привітати всіх сьогоднішніх переможців. Отримати приз ФІФА найкращому гравцю року є великою честю для мене. Це неймовірне відчуття.

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Ми присвячуємо свої життя вдосконаленню та досягненню нових висот. Ми робимо все можливе для нашої команди, тренера та вболівальників.

Футбол – це світовий вид спорту. Він не схожий на жодний інший у тому, як він об'єднує людей. Це мова, яка є зрозумілою на всіх континентах.

Як гравці ми зобов'язані представляти цінності цієї гри – чесність, повагу, спортивну поведінку. І я пишаюся тим, що роблю це у складі Баварії та збірної своєї країни.

Хочу подякувати всім своїм фанатам. Без уболівальників немає футболу. Ми намагаємося показувати найкращу гру, щоб розважати та робити футбол найбільшим видовищем у світі – для вболівальників.

Нарешті, я хотів би подякувати моїй родині та друзям за підтримку. Спасибі", – написав Лєвандовскі в Instagram.

Нагадаємо, у цій номінації Лєвандовскі змагався з Ліонелем Мессі та Мохамедом Салахом.

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