В 2000 году Месси подписал свой первый контракт с Барселоной. Технический секретарь клуба Карлес Решак настоял на том, чтобы каталонский клуб подписал соглашение с талантливым аргентинцем прямо в теннисном клубе Pompeia во время встречи с его родителями. Это случилось в тот момент, когда семья Лео начала волноваться из-за отсутствия гарантий со стороны каталонского клуба – Барселона не хотела давать окончательный ответ по поводу контракта для Месси.

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В конце концов, Решак написал условия соглашения ручкой на салфетке, обязуясь взять вопрос с контрактом для Месси под свой личный контроль. Как информирует La Vanguardia, именно эту салфетку Барселона выставит на аукцион, который состоится в период с 18 по 27 марта под патронатом британской компании Bonhams. Стартовая цена лота составит 300 000 фунтов (около 350 000 евро).

На документе стоит подпись первого представителя Месси, Орасио Гаджиоли.