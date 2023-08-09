Форвард сборной Польши и Барселоны Роберт Левандовски может стать очередной звездой на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия продолжает заманивать в свой чемпионат именитых европейских игроков. Роберт Левандовски уже попадал в сферу интересов саудовцев, однако отказался от предложения.

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Как сообщает журналист Энрик Каньеллас, Саудовская Аравия сделает еще одну попытку убедить поляка и улучшит условия. Руководство Барселоны обеспокоено, поскольку считает, что от нового предложения Левандовски не откажется. Каталонцы готовятся к вероятному уходу нападающего и уже выбрали ему замену.

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Роберт Левандовски присоединился к Барселоне в 2022 году. Его действующее соглашение рассчитано еще на три сезона. Всего поляк сыграл за каталонцев в 46 матчах, в которых забил 33 гола и отдал 8 результативных передач.

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