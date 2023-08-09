Форвард збірної Польщі та Барселони Роберт Лєвандовскі може стати черговою зіркою на Близькому Сході.

Саудівська Аравія продовжує заманювати до свого чемпіонату іменитих європейських гравців. Роберт Лєвандовскі вже потрапляв у сферу інтересів саудівці, проте відмовився від пропозиції.

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Як повідомляє журналіст Енрік Каньєллас, Саудівська Аравія зробить ще одну спробу переконати поляка і покращить умови. Керівництво Барселони занепокоєне, оскільки вважає, що від нової пропозиції Лєвандовскі не відмовиться. Каталонці готуються до ймовірного відходу нападника і вже обрали йому заміну.

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Роберт Лєвандовскі приєднався до Барселони у 2022 році. Його чинна угода розрахована ще на три сезони. Загалом поляк зіграв за каталонців в 46 матчах, в яких забив 33 голи та віддав 8 результативних передач.

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