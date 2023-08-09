Лєвандовскі спокушає Саудівська Аравія – Барселона підготувала план "Б", щоб компенсувати відхід поляка
Форвард збірної Польщі та Барселони Роберт Лєвандовскі може стати черговою зіркою на Близькому Сході.
Саудівська Аравія продовжує заманювати до свого чемпіонату іменитих європейських гравців. Роберт Лєвандовскі вже потрапляв у сферу інтересів саудівці, проте відмовився від пропозиції.
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Як повідомляє журналіст Енрік Каньєллас, Саудівська Аравія зробить ще одну спробу переконати поляка і покращить умови. Керівництво Барселони занепокоєне, оскільки вважає, що від нової пропозиції Лєвандовскі не відмовиться. Каталонці готуються до ймовірного відходу нападника і вже обрали йому заміну.
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Роберт Лєвандовскі приєднався до Барселони у 2022 році. Його чинна угода розрахована ще на три сезони. Загалом поляк зіграв за каталонців в 46 матчах, в яких забив 33 голи та віддав 8 результативних передач.
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