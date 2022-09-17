Левандовски снова оформил дубль – видеообзор матча Барселона – Эльче – 3:0
20:18 - Читати українською
Барселона разгромила Эльче в рамках 6-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
41’ Мемфис Депай
Гонсало Верду 14’
14’ Гонсало Верду
41’ Мемфис Депай
В Мюнхене Роберт Левандовски впервые за месяц покинул поле без результативных действий, но осечка в Лиге чемпионов не поколебала веру в себя ни Барселоны в целом, ни польского форварда в частности.
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Каталонцы без проблем разбили Эльче (последнюю команду лиги) и хотя бы временно вышли на первое место в турнирной таблице. Левандовски уже в третий раз в нынешнем сезоне оформил дубль. Теперь в активе Роберта 8 голов, что позволяет уверенно возглавлять список лучших бомбардиров Примеры.
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