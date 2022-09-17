В Мюнхене Роберт Левандовски впервые за месяц покинул поле без результативных действий, но осечка в Лиге чемпионов не поколебала веру в себя ни Барселоны в целом, ни польского форварда в частности.

Барселона обошла Реал и возглавила Примеру – реабилитация за Баварию, дубль и юбилей Левандовски, два ассиста защитника

Каталонцы без проблем разбили Эльче (последнюю команду лиги) и хотя бы временно вышли на первое место в турнирной таблице. Левандовски уже в третий раз в нынешнем сезоне оформил дубль. Теперь в активе Роберта 8 голов, что позволяет уверенно возглавлять список лучших бомбардиров Примеры.