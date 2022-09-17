Лєвандовскі знову оформив дубль – відеоогляд матчу Барселона – Ельче – 3:0
20:16 - Читать на русском
Барселона розгромила Ельче в рамках 6-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
41’ Мемфіс Депай
Гонсало Верду 14’
14’ Гонсало Верду
41’ Мемфіс Депай
У Мюнхені Роберт Лєвандовскі вперше за місяць покинув поле без результативних дій, але осічка в Лізі чемпіонів не похитнула віру в себе ні Барселони загалом, ні польського форварда зокрема.
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Каталонці без проблем розбили Ельче (останню команду ліги) та бодай тимчасово вийшли на перше місце в турнірній таблиці. Лєвандовскі вже втретє у нинішньому сезоні оформив дубль. Тепер у активі Роберта 8 голів, що дозволяє впевнено очолювати список найкращих бомбардирів Прімери.
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