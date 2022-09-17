Барселона принимала Эльче в 6-м туре чемпионата Испании (3:0). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Фаворит поединка на Камп Ноу был очевиден. Барселона занимала второе место в Примере, выиграв 4 из 5-ти матчей чемпионата. Только Райо Вальекано в первом туре сумел не проиграть "сине-гранатовым", которые на неделе уступили Баварии в Лиге чемпионов. Шансы Эльче, который шел последним в турнирной таблице с одним набранным очком и разницей голов 2:13, казались призрачными.

Бавария в непростой игре победила Барселону – Левандовски упустил топ-моменты, мюнхенцы забили дважды за четыре минуты

Хави анонсировал ротацию состава и сдержал слово. В частности, с первых минут вышли Бальде, Эрик Гарсия, де Йонг, Депай и Кессье. Кристенсен, Алонсо, Бускетс, Гави и Рафинья начали игру в запасе.

Печальные прогнозы касательно перспектив Эльче на очки сбылись, но старт игры получился нервным – много фолов, минимум остроты. Барса прогнозируемо зажала соперников на их половине, однако в опасные моменты конвертировать владение не могла. Апогеем бледного начала стал прострел Дембеле, который вместо акцентированного паса пробил на трибуны Камп Ноу. Сразу показали Хави – тренер был ошеломлен.

На 14-й минуте Эльче остался вдесятером. Де Йонг выводил Левандовски один на один с кипером, но Верду завалил Роберта. Фол последней надежды и заслуженая красная. Пространства у хозяев стало больше – у того же Дембеле было два момента, однако француз не попал в створ. Пошли моменты – если удар де Йонга без проблем забрал Бадия, то выстрел Депая был острее. Кипер Эльче ногой парировал мяч, летевший в ближний угол. Еще один удар де Йонга из-за пределов штрафной – очередной сейв Бадии.

Давление "блаугранас" таки воплотилось в гол на 34-й минуте. Левандовски замкнул прострел Алехандро Бальде. Поляк буквально занес мяч в ворота, забив свой 10-й гол за Барселону (из них 7-й – в чемпионате). Были подозрения на офсайд, но VAR подтвердил его отсутствие. 1:0.

Не заставил себя ждать и второй гол. Его сделал Мемфис Депай, забив свой первый мяч в сезоне. Нидерландец получил пас в штрафной от Бальде, развернул защитника и пробил под перекладину. Роскошно. VAR снова сыграл за Барсу, став на сторону хозяев в ситуации с возможным офсайдом. Второй голевой пас Алехандро Бальде.

Ельче поплыл и пропустил в третий раз. Бадия отразил удар Левандовски, но против добивания Педри был бессилен. Здесь уже офсайд зафиксировали, но не выдержали нервы у тренера гостей, который был удален за чрезмерные эмоции. 2:0 и два удаления у гостей – итог первого тайма. Своя красная могла быть и у Барселоны – Кессье, имея желтую, продолжал активно играть локтями. Рефери простил.

На второй тайм Франк прогнозированно не вышел – его заменил Гави, подписавший на днях новый контракт с Барселоной. Хозяева сразу забили третий, сняв все вопросы. Депай поборолся с вратарем, мяч отскочил к Левандовски, который оформил дубль.

Все стало ясно. Интрига заключалась лишь в том, сколько еще пропустит Эльче, почти весь матч отыгравший вдесятером. Удалось удержать "лишь" 0:3, хотя подопечные Хави еще упустили несколько моментов, словно вспомнив свою расточительность в поединке с Баварией. У гостей в атаке не было ничего. Удаление на старте игры и два пропущенных гола до перерыва не оставили Эльче шансов хотя бы на ничью.

Барселона набрала 16 очков и обошла Реал, вырвавшись на первое место Примеры. Команда Карло Анчелотти отстает на 1 балл, но в воскресенье сыграет свой матч против Атлетико Мадрид. Эльче с одним пунктом и четвертым разгромным поражением в шести турах остался последним.