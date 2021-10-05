Нападающий Баварии Роберт Левандовски считает себя достойным претендентом на победу в голосовании за "Золотой мяч-2021".

"Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних сезона, поэтому считаю это достаточным, чтобы думать о выигрыше "Золотого мяча".

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Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов. Надеюсь, политика не вмешается и в основе голосования будет выступление игроков на поле", – приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, в 2021 году поляк получил награду лучшего игрока ФИФА, однако издание France Football в "пандемический" сезон решило не проводить голосование за "Золотой мяч". Обладатель награды текущего года станет известен 29 ноября.

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