Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі вважає себе гідним претендентом на перемогу в голосуванні за "Золотий м'яч-2021".

"Розумію, що кожен хороший матч за збірну чи клуб зміцнює мої позиції в цьому голосуванні. Я виграв багато нагород за два останні сезони, тому вважаю це достатнім, щоб думати про виграш "Золотого м'яча".

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Безумовно, це стане величезною честю. Я пишаюся тим, що буду серед претендентів. Сподіваюся, політика не втрутиться і в основі голосування буде виступ гравців на полі", – наводить слова Лєвандовскі Bayern & Germany.

Нагадаємо, в 2021 році поляк отримав нагороду найкращого гравця ФІФА, однак видання France Football у "пандемічний" сезон вирішило не проводити голосування за "Золотий м'яч". Цьогорічний володар нагороди стане відомий 29 листопада.

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