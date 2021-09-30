Поединок второго тура ЛЧ против Динамо стал для 33-летнего поляка 18-м победным подряд. Такой серией выигранных поединков в самом престижном евротурнире не может похвастаться больше никто, сообщает Opta.

Бавария – Динамо – 5:0 – видео голов и обзор матча

Удачная серия Левандовски началась 18 сентября 2019-го в победном матче против Црвены Звезды (3:0). Отметим, что в четвертьфинале ЛЧ 2020/21 Бавария дома уступила ПСЖ (2:3), но Роберт в том поединке не играл из-за травмы. А вот когда поляк на поле – мюнхенцы непременно побеждают.

В футболке "ротен" польский бомбардир выиграл Лигу чемпионов 2019/20, а в сезоне 2012/13 проиграл финал той же Баварии, выступая за Боруссию Д.

Напомним, в матче с Динамо Левандовски оформил дубль, а команда Нагельсманна разгромила киевлян со счетом 5:0.

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